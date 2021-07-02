Ростовская область представит на "Иннопроме" меры господдержки промышленности - власти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Ростовская область на экспозиции на международной промышленной выставке "Иннопром-2021" представит меры господдержки и концепцию промышленного роста без ущерба окружающей среде. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Девиз экспозиции "Ростовская область. Растим промышленность". За основу взята идея промышленного роста без ущерба экологии, тема "зеленых" чистых производств, энергосбережения, безотходных технологий. Также презентуются меры господдержки индустрий: налоговые льготы, инфраструктурные субсидии, субсидирование процентной ставки по кредитам, Фонды развития промышленности и другие", - говорится в сообщении.

Делегацию Ростовской области на выставке возглавит губернатор региона Василий Голубев, отметили в пресс-службе. Экспозицию области подготовили специалисты регионального агентства инвестиционного развития. Площадка является самой большой за всю историю участия региона в выставке.

Сообщается, что Ростовскую область представят на "Иннопроме" как ведущие промышленные предприятия, так и те, что только начинают завоевывать рынок. Свои флагманские модели техники и ключевые инвестиционные проекты до 2024 года презентует компания "Ростсельмаш".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представят экспозицию национальных итальянских компаний. Выставка пройдет с 5 по 8 июля.