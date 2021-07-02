Ростуризм изменил правила выдачи грантов на развитие туризма в РФ после рекомендаций ФАС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ростуризм внес изменения в положение о проведении конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, после рекомендаций ФАС (Федеральной антимонопольной службы), говорится в сообщении Ростуризма.

Механизм грантовой поддержки в туризме был впервые реализован в 2020-2021 годах на федеральном уровне.

По итогам конкурса ФАС на основании обращения нескольких участников возбудил дело по вопросу организации и проведения конкурса. Как отметили в Ростуризме, по итогам работы ведомств все замечания к текущему конкурсу были устранены. "Изменения в положение вступили в силу. Совместная работа ФАС России и Ростуризма позволила сделать условия грантовой программы Ростуризма более удобной для бизнеса и отвечающей целям развития отрасли", - отмечается в сообщении.

Так, был повышен уровень информированности участников, прозрачность проведения конкурсных процедур, обеспечено своевременное выявление возможного конфликта интересов членов конкурсной комиссии, устранены иные юридико-технические неточности.

Помимо этого, был более четко регламентирован порядок рассмотрения заявок рабочими группами конкурсной комиссии. По каждой заявке должны будут публиковаться индивидуальные баллы, полученные участниками.

Изменения в положение о проведении конкурса на предоставление субсидий вступили в силу, соответствующий приказ опубликован, сообщили в Ростуризме.

В 2020 году Ростуризм распределил гранты на сумму 1,2 млрд рублей. Победителями стали 474 компании и ИП. Максимальный грант составил 3 млн руб., одним из условий конкурса было вложение как минимум 30% собственных средств в проект. Грант нужно было реализовать в течение полугода.