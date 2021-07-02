Минэнерго может внести изменения в конкурентный отбор мощности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ изучает возможность внесения изменения в процедуру конкурентного отбора мощности (КОМ). В частности, может быть введен дополнительный "короткий" конкурс за год до фактической поставки мощности для покрытия перспективного роста, сообщил журналистам замминистра Павел Сниккарс.

"Мы рассматриваем возможность внесения изменений в КОМ, в ближайшее время подготовим проект. Есть предложение: торговать на 6 лет вперед только текущий, сложившийся объем потребления, а весь прогнозный рост доторговывать в рамках "короткого" КОМа за год до фактической даты. Это позволит понять реалистичность перспективных объемов спроса", - сказал он.

По словам замминистра, в случае, если такое решение будет принято, то изменения могут коснуться отбора мощности на 2028 год, а сам конкурс предварительно состоится весной 2022 года.