Минэнерго изучит возможность изменения программы модернизации ТЭС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ рассмотрит возможные изменения в конкурсный отбор модернизации мощности (КОММод), в частности, вопрос о выделении отдельной квоты для ТЭЦ. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Мы будем рассматривать возможные изменения процедур в рамках КОММод. Так, в ходе последнего конкурса доля отобранных проектов модернизации ТЭЦ существенно выросла. Нужно проанализировать ситуацию и понять - это стечение обстоятельств или системная логика. И исходя из этого станет понятно, необходимы ли корректировки. В текущих условиях это вопрос дискуссионный. У нас есть собственный анализ, мы хотим также с генерирующими компаниями обсудить, насколько актуальны и необходимы поправки. В том числе будет обсуждаться квота для ТЭЦ", - отметил Сниккарс.

Ранее "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России завершил прием заявок на модернизацию ТЭС с вводом в 2027 году, а также отбор проектов с использованием российских газовых турбин с вводом в 2027-2029 годах, который проводился впервые. Согласно предварительному перечню, суммарная мощность отобранных проектов в рамках модернизации тепловой генерации составит 4,2 ГВт для обеих ценовых зон, а проектов с российской газовой турбиной - 1,6 ГВт.

О программе модернизации

Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год. За это время предполагается модернизировать до 41 ГВт. Первый отбор проектов с вводом в 2022-2024 годах прошел в первой половине 2019 года, в 2020 году были отобраны проекты, которые должны быть введены в эксплуатацию после модернизации в 2025 году.

1 декабря 2020 года "Системный оператор" завершил прием ценовых заявок на отбор проектов для модернизации ТЭС по госпрограмме с вводом в 2026 году.