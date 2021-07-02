СМИ: синий "экран смерти" в Windows 11 сменит цвет на черный

ТАСС, 2 июля. Дизайн так называемого синего "экрана смерти" (BSOD) на устройствах Microsoft изменится для пользователей операционной системы Windows 11 - он станет черным. Об этом сообщил в четверг интернет-портал The Verge.

По его данным, корпорация начала тестировать измененный дизайн в предварительной версии Windows 11 ранее на этой неделе, но он еще не заработал полностью. Это станет первым серьезным изменением в оформлении BSOD после добавления на экран грустного смайлика в 2012 году и QR-кода четыре года спустя.

Как уточняет издание, компания еще не прокомментировала свое решение об изменении дизайна "экрана смерти". Черный фон "экрана смерти" будет соответствовать другим элементам оформления системы, отмечает портал.

Впервые BSOD появился как инструмент операционной системы Windows 3.0, позволявший системным администраторам диагностировать неисправности оборудования и памяти компьютера.

Ранее Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11. Одним из главных нововведений стал обновленный дизайн операционной системы. В частности, значительные изменения претерпело меню "Пуск", которое теперь будет располагаться в центральной части экрана. Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам.