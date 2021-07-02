Первый российский производитель баранины получил право на экспорт своей продукции в ОАЭ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первый российский производитель баранины получил право на экспорт своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Министерством окружающей среды и проблем изменения климата Объединенных Арабских Эмиратов (MOCCAE) предоставлено право на экспорт охлажденной баранины российскому предприятию из Ставропольского края. Это единственный отечественный производитель, который в настоящее время может поставлять баранину на рынок ОАЭ", - отмечается в сообщении.

Всего девять российских компаний имеют право на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты сырого мяса, в том числе мяса птицы, говядины и баранины.