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Первый российский производитель баранины получил право на экспорт своей продукции в ОАЭ

В Россельхознадзоре сообщили, что речь идет о предприятии из Ставропольского края

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первый российский производитель баранины получил право на экспорт своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Министерством окружающей среды и проблем изменения климата Объединенных Арабских Эмиратов (MOCCAE) предоставлено право на экспорт охлажденной баранины российскому предприятию из Ставропольского края. Это единственный отечественный производитель, который в настоящее время может поставлять баранину на рынок ОАЭ", - отмечается в сообщении.

Всего девять российских компаний имеют право на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты сырого мяса, в том числе мяса птицы, говядины и баранины.

Теги
ОАЭРоссия
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