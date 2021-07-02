Россельхознадзор разрешил поставки продукции с "Рогачевского молочноконсервного комбината"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил поставки продукции с белорусского "Рогачевского молочноконсервного комбината", который в том числе производит сгущенное молоко, и еще трех молочных предприятий страны. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене с 3 июля 2021 года временных ограничений на поставки в Россию продукции с четырех белорусских предприятий: ОАО "Молоко" (производственный цех г. Новолукомль), ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", ЗАО Агрокомбинат "Заря", "Производственная площадка при д. Дворище" ОАО "Агрокомбинат Дзержинский", - отмечается в сообщении.

Указанная продукция должна быть выработана с 3 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, добавили в Россельхознадзоре.