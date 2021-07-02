Bloomberg: Лондон вновь обошел Амстердам в торговле ценными бумагами

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Британская столица вновь вышла в июне в европейские лидеры торговли ценными бумагами, уступив в начале года по этому показателю Амстердаму. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на американскую компанию CBOE Europe.

По ее данным, в прошлом месяце на различных лондонских площадках ежедневная торговля акциями в среднем составляла €8,92 млрд ($10,6 млрд) акций по сравнению с €8,8 млрд ($10,4 млрд) в Нидерландах. В мае средний дневной объем торгов ценными бумагами в Амстердаме достигал почти €9,4 млрд (свыше $11, млрд), а в Лондоне - около €8,7 млрд ($10,3 млрд). В Париже, третьем по величине центре торговли акциями, объем ежедневной торговли ценными бумагами снизился почти с €6,1 млрд ($7,2 млрд) в мае до €5,8 млрд ($6,8 млрд) в июне.

Однако нынешнее преимущество одного из ведущих мировых финансовых центров - Лондона над Амстердамом, как отмечают аналитики, совсем не то, что было ранее. В декабре объем торгов акциями в Лондоне составил €14,3 млрд ($16,9 млрд) по сравнению с €2,2 млрд ($2,6 млрд) в Амстердаме.

С ростом операций с ценными бумагами столица Нидерландов, по оценке экспертов, стала одним из первых победителей в связи с Brexit - выходом Великобритании из ЕС. С начала года в Амстердаме также возросла активность на рынках свопов и суверенных долговых обязательств, операции по которым чаще всего проходили в Лондоне. Intercontinental Exchange (ICE) - базирующаяся в США Межконтинентальная биржа, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов, - также планирует переместить рынок торговли выбросами углерода в размере 1 млрд евро в день в Нидерланды, хотя клиринг останется в Лондоне.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.