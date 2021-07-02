Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,18-0,19%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Растущий тренд наблюдается как в России, так и на ключевых западных площадках. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,18%, до 3 865,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 1 659,72 пункта.

"Сильнее остальных, как и прежде, может выглядеть нефтегазовый сектор за счет крайне благоприятной конъюнктуры на сырьевом рынке. Большинство из них имеют значительный вес в индексе Мосбиржи, так что продолжение подъема в таких историях, как "Газпром" или "Лукойл" при прочих равных, способно поднять индекс Мосбиржи к новым историческим максимумам - ближе к 3 900 пунктам", - считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Доллар по отношению к рублю на 19:10 мск снизился на 0,08%, до 73,31 руб., евро - на 0,19%, до 86,82 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,31%, до $75,78 за баррель.

Рынок акций

В лидерах роста на этой неделе оказались акции "Новатэка" (+10,23%), "Лукойла" (+4,2%), расписки TCS (+3,45%), бумаги "Газпрома" (+3%).

В лидерах роста в последний день недели находятся и акции золотодобывающих компаний: "Полюса" и "Полиметалла". "Участники рынка предпочитают более защитные активы на фоне нескольких факторов неопределенности. Задержка в переговорах ОПЕК+ по наращиванию добычи создает небольшое давление на акции нефтегазового сектора", - полагает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Перечень аутсайдеров разнообразен. Его возглавляют акции "Русала" с падением на 5,9%, следом идут бумаги "Алросы" (-5%), просели акции "Сургутнефтегаза" (-3,5%) и НЛМК (-3%), рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В лидерах повышения оказались сегодня и акции "М.Видео" (+1,06%). "Поводом послужило заявление менеджмента компании со ссылкой на заключения нескольких ведущих мировых юридических фирм о том, что санкции ЕС против бизнесмена Михаила Гуцериева ее не затрагивают", - также рассказал аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз на понедельник

На следующей неделе на российском рынке акций будет множество дивидендных отсечек, однако их влияние на индекс Мосбиржи будет незначительным, считает Василий Карпунин. При этом в понедельник торговая активность будет пониженной из-за выходного дня в США, добавил он.

По оценкам "Фридом Финанс" в понедельник преобладают шансы роста котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня следующей недели для индекса Мосбиржи составляют 3 830-3 900 пунктов, а также 72,80-74,15 рубля и 86,55-87,50 рубля за доллар и евро соответственно.