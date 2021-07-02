ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ обсудили вопрос о продлении действия соглашения по сокращению добычи нефти, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года. Однако Мексика и ОАЭ выступили против, предложив отложить этот вопрос на более поздний срок, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Мексика не поддержала продление сделки. ОАЭ - позиция та же. Увеличение добычи - да, но о продлении сделки говорить пока рано", - сказал собеседник агентства. Во встрече принимают участие министры 23 стран альянса ОПЕК+.

В 21:10 мск министры начали голосование по вопросу увеличения добычи до конца 2021 года.

Ранее на заседании мониторингового комитета ОПЕК +, куда входят только восемь стран, также обсуждались продление соглашения до конца 2022 года и постепенное увеличение добычи нефти на 2 млн б/с с августа до конца 2021 года.

Договориться союзникам пока не удается, так как ОАЭ в лице министра энергетики Сухейля Аль-Мазруи выступают за пересмотр базового уровня, от которого рассчитывается увеличение добычи нефти. ОАЭ настаивают на том, чтобы их базовый уровень был повышен с 3,2 до 3,8 млн б/с - это даст им возможность нарастить дополнительно 0,6 млн б/с до конца этого года. Мексику на переговорах представляет министр энергетики Росио Нале.

На заседании мониторингового комитета ОАЭ также выступили против увеличения добычи до конца года. "Все то же, что и вчера, только сейчас все поддержали плавное увеличение добычи на 0,4 млн б/с в месяц с августа по декабрь и продление сделки. Все, кроме ОАЭ", - отмечал источник ТАСС.

По его словам, обсуждаются три варианта. В первом сценарии страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти и продлевают действие соглашения, во втором - сохраняют добычу на текущем уровне, в третьем - договариваются об увеличении добычи нефти и пересмотре базовых уровней.