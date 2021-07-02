Оверчук заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии растет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тенденция роста торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии сохраняется. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

"Товарооборот России и Белоруссии в январе текущего года показал рост на 31,9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил $11,5 млрд, что свидетельствует о продолжающейся тенденции наращивания и расширения нашего торгово-экономического сотрудничества", - отметил Оверчук, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства.

Оверчук отметил, Белоруссия является ключевым стратегическим партнером, а также одним из главных торговых партнеров России на пространстве СНГ. По его словам, необходимо наращивать российско-белорусское сотрудничество. По итогам заседания постоянному комитету Союзного государства дано поручение подготовить проекты протокольных решений и обеспечить скоординированную работу по исполнению достигнутых договоренностей.