Развитие города в эпоху пандемии. О чем говорили на Московском урбанистическом форуме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Двухдневная деловая программа юбилейного X Московского урбанистического форума подошла к концу. Основными темами дискуссий стали решения в строительстве и архитектуре, развитие транспорта, вопросы экологии, сохранения природных территорий и многие другие, однако сквозной все же выступила жизнь городов во времена пандемии коронавируса.

Площадкой мероприятий форума, которые организовали в гибридном формате - онлайн и очно, стал концертный зал "Зарядье". Под стеклянным куполом на трех ярусах разместились десятки интерактивных стендов столичных департаментов и застройщиков, иллюстрирующих развитие столицы в сфере строительства, транспорта и урбанистики в целом. Помимо залов для дискуссий, были предусмотрены пресс-центр и локации для общения со спикерами. Впрочем, кулуарные дискуссии велись почти на каждом шагу.

Первый день посвятили обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и успешным проектам городских трансформаций за последние 10 лет. Второй - обсуждению и прогнозированию новых вызовов, презентации передовых проектов, развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

На пленарном заседании "Города-суперзвезды. Слагаемые успеха" мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что большие города остаются драйверами развития мировой цивилизации, а прогнозы о том, что население покинет их "в поисках какого-то счастья" назвал несбыточной фантазией. Он отметил, что, в частности, крупным городам проще адаптироваться и к условиям пандемии коронавируса, что говорит об их способности к преодолению вызовов и более динамичному развитию. По словам мэра, многие москвичи наверняка не захотели бы вернуться в столицу 2000 или 2010 года, и это признак движения в верном направлении.

Столичный опыт строительства

Ключевой темой для обсуждения на большинстве площадок стало строительство. В Москве, по словам заммэра Андрея Бочкарева, ежегодный вклад стройкомплекса в экономику составляет порядка 360 млрд рублей, а доля отрасли в ВРП - 19%. При этом более 1 млн жителей так или иначе связаны с этой областью. В связи с тем, что процесс работы на стройке подразумевает частые контакты между людьми, столичные власти будут мотивировать компании ускоренно вакцинировать сотрудников.

Одним из главных и успешных проектов в сфере строительства для Москвы является реновация. Власти столицы оценивают общий объем вложений в программу примерно в 8 трлн рублей. Первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин выразил мнение, что этот столичный опыт может стать примером для других регионов страны и поможет нарастить объемы строительства на федеральном уровне в достижение национальных целей развития.

Как стало известно в ходе презентации на Московском урбанфоруме, одним из самых необычных в Москве станет жилой проект всемирно известного британского бюро Zaha Hadid Architects - объекты будут возведены в рамках многофункционального жилого кластера Union Park в 82 квартале Хорошево-Мневников. Новый квартал будет состоять из пяти башен разной высоты, максимальная - до 200 м, на общем многоуровневом стилобате. В стилобатной части расположится общественная, офисная и сервисная инфраструктура, башни будут жилыми. Девелопером выступит концерн "Крост", а строить начнут в конце 2023 года.

Транспортное развитие

Немалую долю - две трети - от объема бюджетных инвестиций в столичное строительство, которая на протяжении 10 лет составляет от $7 млрд до $12 млрд ежегодно, Москва направляет на развитие транспортной инфраструктуры. Пример активной работы в этом направлении озвучил на форуме Собянин - около половины действующих путей и станций московского метро построена за последние несколько лет. До конца 2023 года планируется ввести еще 24 станции.

Еще один крупный проект в этой сфере - приложение на основе концепции MaaS (Mobility-as-a-Service, или "мобильность как услуга"), о котором власти столицы рассказали на урбанфоруме. Система позволит легко создавать наиболее удобные маршруты и объединит как городской транспорт, так и железную дорогу, такси, каршеринг, самокаты и велосипеды. В сентябре возможен также масштабный запуск транспортной новинки - "народного" каршеринга "Рули", который работает в тестовом режиме.

Немалое внимание в столице уделяется и экологичности транспорта - более двух лет назад столица стала менять дизельные автобусы на электробусы. А в следующем году в Москве начнут тестировать первый водородный электробус. Соответствующее соглашение подписали на форуме заммэра столицы Максим Ликсутов, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и председатель правления "Роснано" Сергей Куликов. Ожидается, что его использование снизит вредные выбросы более чем в 10 раз.

Как отметил на одной из сессий вице-премьер Марат Хуснуллин, столичный опыт в развитии общественного транспорта необходимо перенимать другим субъектам РФ, чтобы снизить количество личного автотранспорта на дорогах, избавляя их от пробок.

Помощь бизнесу

Участники многих дискуссий назвали неотъемлемой частью развития любого города активность бизнеса. Москва проходит сложный период из-за пандемии, и в городе введены ограничения для отдельных отраслей - в частности, общепита. Однако, как заверил на форуме заммэра Владимир Ефимов, власти внимательно следят за ситуацией в экономике, и будут точечно помогать предприятиям преодолеть трудности.

Для пострадавшего от пандемии турбизнеса эксперты форума дали оптимистический прогноз развития. Сопредседатель комитета Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) по туризму и гостиничному бизнесу Ирина Пехова рассказала, что с апреля 2020 года по апрель 2021 года загрузка московских гостиниц составила 61%, и это "наилучший показатель среди ведущих городов Европы и Азии".

В промышленности коронавирус также задает тон. Как сообщил ТАСС на форуме руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в Москве в прошлом году удвоились объемы производства химии, в том числе антисептиков, почти на 50% выросло производство бумаги и бумажных изделий - сыграл роль рост онлайн-продаж и развитие сервисов доставки.

Глава МТПП Владимир Платонов рассказал об основных проектах, которые призваны помогать предпринимателям столицы. Среди них он выделил библиотеку готовых юридических решений "Документы в порядке", онлайн-платформу "Бизнес-маркет", с помощью которой можно найти надежного партнера, поставщика или инвестора. Помимо этого, по его словам, на этой площадке проводятся онлайн-выставки, которые в условиях пандемии позволили осуществлять выставочную деятельность в удаленном формате.

Здоровье горожан

Одним из главных мероприятий в рамках форума стал II Международный конгресс Urban Health, где уделили внимание наиболее острой теме - коронавирусу. Она легла в основу пленарного заседания "Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии", на котором глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания пандемии будут зависеть от соблюдения населением правил профилактики и темпов вакцинации.