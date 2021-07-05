Мишустин сообщил, что средства на создание медицинского кластера в Екатеринбурге найдены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что средства на создание медицинского кластера в Екатеринбурге найдены, этот проект будет реализован в 2024 году.

В ходе поездки в Екатеринбург глава кабмина посетил Центральную городскую клиническую больницу № 1, где ему показали презентацию медицинского кластера, который должен объединить потенциал ведущих вузов, научно-исследовательских институтов, медучреждений. Ожидается, что кластер позволит в том числе создать высокотехнологичное производство медицинской техники и изделий медицинского назначения.

"Этому проекту быть. Мы на сегодняшний день нашли возможность финансирования этого кластера. Поэтому пожелаю вам только удачи, и чтобы строители оправдали все надежды, которые в том числе люди, кто будет сюда приходить лечиться, имели этот центр", - сказал Мишустин после просмотра презентации.

Он спросил, в какие сроки будет реализован проект и, получив ответ, что в 2024 году, сказал: "Вот первые два квартала 2024 года мы отфиксируем и запомним. Надеемся, если кто останется работать, чтобы четко имели это новое здание".