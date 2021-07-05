Предприятия Удмуртии увеличили объем производства на 33%

ИЖЕВСК, 5 июля. /ТАСС/. Предприятия Удмуртии с начала года увеличили объем производства на 33% по сравнению с первым полугодием 2020 года, всего ими отгружено товаров и предоставлено услуг на сумму около 268 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, комментируя участие делегации региона в международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Подведем итоги развития промышленности за январь - май 2021 года. Предприятиями республики, по данным Удмуртстата, отгружено товаров, работ, услуг собственного производства на сумму 267,8 млрд рублей, темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 133,8%", - сказал он.

Сунцов отметил, что с начала года в Удмуртии наблюдается положительная динамика роста индекса промышленного производства (ИПП). "ИПП обрабатывающих производств за январь - май 2021 года находится на уровне общероссийского показателя и составляет 106%", - отметил первый зампред правительства региона.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, этом году на выставке "Иннопром" на коллективном стенде республики свою продукцию презентуют компании: "Системная интеграция", "Соларжи 18", "Технология", НПЦ "Солнечная энергетика", "МИП "Механик", "Донвард", "ЭК "Факт", "Гидрокуб", "Альтернативная энергия", "Энко". Также в мероприятии участвуют крупные предприятия республики АО ИЭМЗ "Купол" в рамках стенда концерна ВКО "Алмаз-Антей", АО "ЧМЗ" - на объединенном стенде госкорпорации "Росатом", АО "Воткинский завод" выступит с индивидуальным стендом.

"Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м. и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной - партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка пройдет с 5 по 8 июля.