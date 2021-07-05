Минпромторг рассчитывает на совместную работу с Италией в водородных проектах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля./ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает на совместную в Италией работу по водородным проектам. Такое желание выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме Италия - Россия, который проходит в рамках "Иннпрома-2021" на сессии "От гибкого производства к сотрудничеству в высоких технологиях"

"Мы говорим сегодня, что переходим на новый технологический уклад, новые направления, где требуется использование новых технологий, где мы должны находить совместные решения. Я очень надеюсь, что эти тренды будут реализовываться совместно [с Италией]. Это и водородная энергетика, это уже данность сегодняшнего дня, где компании борются за новые решения, которые будут отвечать в первую очередь экономическим критериям, чтобы конечному потребителю было выгодно приобретать продукцию с использованием водорода: либо как энергоноситель, либо как ресурс для производства конечной продукции", - сказал он.

Также Мантуров напомнил, что Италия - давний промышленный партнер России, например в Италии находится маркетинговый центр российского самолета SSJ-100, откуда самолеты отправляются иностранным заказчикам.