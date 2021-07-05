Численность безработных в Ульяновской области с начала года снизилась почти в четыре раза

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Число зарегистрированных в Ульяновской области безработных снизилось с начала года до 5,3 тыс., что почти в четыре раза меньше показателя на начало 2021 года. Об этом сообщила руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова на заседании Законодательного собрания Ульяновской области.

"За полгода уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,36 до 0,89%. Численность безработных граждан также уменьшилось с 20 527 человек в начале года до 5 320 на 1 июля", - рассказала Дронова. При этом в регионе свыше 22 тыс. человек, занятых в основном в сером секторе экономики, планируют сменить работу.

Безработными за полгода были признаны 7,5 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек были трудоустроены повторно, 400 человек направлены на переобучение, 18 человек отправлены на досрочную пенсию. В регионе за полгода было создано 14,3 тыс. рабочих мест, всего для соискателей свободно свыше 20 тыс. свободных рабочих мест.

При этом снижается средняя зарплата по вакансиям. За полгода она снизилась на 190 рублей и составляет 25,7 тыс. рублей. "3 тыс. вакансий предлагают зарплату меньше 15 тыс. рублей при полном рабочем дне, и только 32% вакансий, то есть 6,4 тыс. вакансий предлагают заработную плату выше средней областной - 34 тыс. рублей, и вышел", - отметила Дронова.