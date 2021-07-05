ФАС подготовила законопроект о повышении порога антимонопольного контроля для МСП

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила и направила на согласование в ведомства законопроект о повышении порога антимонопольного контроля для малого и среднего бизнеса с 400 млн до 800 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Во исполнение поручения президента Российской Федерации и правительства России ФАС разработала изменения в законодательство, согласно которым компания не может быть признана доминирующим хозяйствующим субъектом, если ее годовая выручка не превышает 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ устанавливает, что в случае, если сумма сделки слияния-поглощения не превышает 800 млн рублей, то такая сделка не будет требовать согласования с антимонопольным ведомством.

Отмечается, что поправки, повышающие порог действия антимонопольного законодательства, предполагается внести в "Закон о защите конкуренции" и "Закон о торговле". В ФАС добавили, что законопроект направлен на согласование в органы федеральной власти.

"Изменение пороговых значений для компаний с 400 до 800 млн рублей приведет к сокращению бюрократических издержек для предприятий малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать развитию конкуренции. При этом все механизмы, повышающие эффективность имеющихся инструментов ФАС по борьбе с картелями, будут сохранены", - указывают в антимонопольном органе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил отметить согласование с антимонопольными органами сделки по слиянию и поглощению на сумму менее 800 млн рублей. Он отметил, что малый и средний бизнес в России должен быть освобожден от избыточного антимонопольного контроля.