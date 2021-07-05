AP: атаковавшие IT-компанию Kaseya хакеры требуют выкуп $70 млн в виде биткойнов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Киберпреступники, стоящие за атакой на системы международной компании - производителя программного обеспечения Kaseya, требуют от пострадавших выкуп в размере $70 млн. Об этом сообщило в понедельник агентство AP.

По его сведениям, в воскресенье вечером на сайте в даркнете, предположительно принадлежащем хакерам из группировки REvil, появилось оповещение о том, что преступники готовы разблокировать данные пострадавших компаний за выкуп. Сумма, которая должна быть выплачена в виде биткойнов, составляет $70 млн.

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в Дублине и Майами (штат Флорида), производит ПО для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. По данным американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, кибератака против Kaseya затронула более тысячи компаний, пользующихся ее услугами, в 17 странах.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке и что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. В материале агентства утверждалось, что они могут быть связаны с Россией. Хакеры из этой группировки якобы атаковали в конце мая сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Президент США Джо Байден в субботу заявил журналистам, что власти страны, основываясь на первоначальных данных, полагают, что российские власти не причастны к недавней кибератаке. Американский лидер при этом отметил, что уверенности относительно того, кто стоит за произошедшим у Вашингтона пока нет. Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

Вопрос кибербезопасности

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на компьютерные сети JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент России Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.