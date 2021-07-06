Югра планирует сотрудничать с Венгрией в экспорте продукции ТЭК и деревообработки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют сотрудничать с Венгрией в поставках продукции топливно-энергетического комплекса и деревообработки. Соглашение между правительством Югры и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях подписали во вторник на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Подписи под документом поставили губернатор Югры Наталья Комарова и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Среди возможных, новых направлений экономического сотрудничества между Югрой и Венгрией. В частности, поставки производимой в регионе продукции, например, топливно-энергетического комплекса и деревообработки. В этом ряду LVL-брус - очень популярный товар, который запрашивается на экспорт из нашего региона", - сказала Комарова.

Как уточнили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры, по итогам 2020 года товарооборот между Югрой и Венгрией превысил 2 млн. долларов США. Крупнейшие статьи экспорта приходятся на нефтепродукты, древесину. Крупнейшие статьи импорта - оборудование, текстиль.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.