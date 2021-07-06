"Яндекс" выпустил новую "умную колонку" с голосовым помощником "Алиса"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил новую "умную колонку" "Станция Лайт" в шести цветах с голосовым помощником "Алиса". Об этом говорится в сообщении компании.

"Станция Лайт" представлена в шести цветах: это фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, бежевый и розовый. Колонки отличаются не только цветом, но и характерами.

"В "Станции Лайт" мы наделили "Алису" разными характерами, поэтому на колонках разных цветов ответы на некоторые запросы могут отличаться. Бирюзовая колонка для романтиков, и "Алиса" в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь "Алиса" более дерзкая. Розовая "Станция Лайт" для мечтателей, поэтому в ней "Алиса" верит в волшебство ", - делится руководитель направления умных устройств "Яндекса" Сергей Мельник.

"Музыкальные вкусы "Алисы" в колонках разных цветов тоже различаются. Чтобы узнать ее предпочтения, достаточно сказать: "Алиса", включи свою любимую музыку", - отметили в пресс-службе компании.

В "Яндексе" добавили, что в "Станции Лайт" доступны все основные умения "Алисы": она включит музыку или радио, запустит утреннее шоу, прочитает детям сказку.

"С ее помощью можно управлять умным домом и найти ответ на любой вопрос. "Станция Лайт" отлично дополнит другие колонки с "Алисой" - их можно объединить в мультирум и наслаждаться музыкой во всем доме. Мощность звука в "Станции Лайт" - 5 Вт, для сравнения в "Станции Мини" - 3 Вт. Новая колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth. Блок питания подключается через универсальный разъем Type-C", - комментируют в пресс-службе.

Сейчас линейка умных колонок с "Алисой" включает в себя "Станцию Лайт", "Станцию Мини", "Яндекс.Станцию" и "Станцию Макс", а также партнерские колонки JBL Link Music, JBL Link Portable, LG Xboom AI ThinQ и Prestigio Smartmate.