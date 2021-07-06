Правительство направит около 36 млрд рублей на развитие 30 инженерных школ на базе вузов

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в течение четырех лет направит около 36 млрд рублей на развитие 30 инженерных школ на базе российских вузов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами - молодыми предпринимателями, которую он провел на полях форума U-Novus 2021 во время рабочей поездки в Томск.

Мишустин отметил, что в ближайшее время поддержка инженерных школ будет находиться в фокусе кабинета министров. "Предусмотрено порядка 36 млрд рублей на четыре года на развитие таких проектов - это будет 30 инженерных школ <...> на базах, конечно же, таких вузов, как и ваш", - сказал премьер, общаясь с учащимися томских вузов.

Мишустин отметил, что такие школы планируется развивать до уровня, который позволит им быть конкурентоспособными на мировой арене. По его словам, будет создано также около 100 экспериментальных лабораторий, "чтобы ребята могли там продолжать работать".

"Конечно же, будет поддержка технологиями, - заверил глава кабмина. - Это сегодня одно из направлений нашей работы в национальном проекте".