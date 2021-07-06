ФАС не видит предпосылок для роста цен на жизненно важные препараты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста цен на жизненно важные лекарства, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование ПСБ сообщила, что по итогам года рост цен на лекарства составит 8%, что превысит инфляцию.

"Заявления о росте цен на лекарства в ряде СМИ носят манипуляторный характер, поскольку рост цен на жизненно важные препараты не возможен в силу особенностей регулирования. ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства. Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты", - говорится в сообщении.

В ФАС добавляют, что цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) регулируются государством и не могут быть выше установленных пределов.

"Сегодня в России выстроена сбалансированная система ценообразования, которая не позволяет фармпроизводителям завышать цены на жизненно важные препараты, но при этом сохраняет рентабельность их производства и поставок", - указывают в ФАС.

Ранее для предотвращения дефицита жизненно важных препаратов по причине нерентабельности их производства было принято постановление правительства, согласно которому вводится механизм, позволяющий не только заблаговременно выявить возможный дефицит жизненно важных препаратов, но и установить на них цены до экономически обоснованного уровня и тем самым обеспечить присутствие на рынке.

"В настоящее ФАС России уже установила 61 новую экономически обоснованную цену на 22 лекарственных препарата, обеспечив их присутствие на рынке. В частности, речь идет о ценах на такие жизненно важные препараты, как "этопозид", "винкристин", "пеницилламин" и "ципротерон", - добавляют в ведомстве.

В ФАС напоминают, что в течение 2020 года ведомство пересмотрело более 14 тыс. цен на жизненно важные препараты. ФАС России сравнила по какой цене фармацевтические компании продают лекарства в России и в референтных странах. По итогам пересмотра ФАС России снизила 7 тыс. цен на жизненно важные препараты до экономически обоснованного уровня, то есть до уровня референтных для России стран. В среднем снижение цен составило 35%.