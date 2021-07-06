"Россети" расширят подстанцию "Владимировка" для надежного энергоснабжения Ахтубинска

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Россети" увеличат мощность подстанции "Владимировка" в Астраханской области для повышения надежности электроснабжения города Ахтубинск, в котором проживает порядка 36 тыс. человек, говорится в сообщении компании.

"Началась реконструкция подстанции 220 кВ "Владимировка", которая обеспечивает электроэнергией Ахтубинск (население - 36 000 человек) и Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В.П. Чкалова (ГЛИЦ). "Россети ФСК ЕЭС" инвестирует в проект 206 млн рублей", - уточнили в компании.

В частности, на подстанции будут заменены два силовых трансформатора по 10 МВА на более современные аналоги по 25 МВА. В результате, мощность подстанции возрастет на 20%, до 176 МВА. "Владимировку" также оснастят новыми устройствами релейной защиты на микропроцессорной базе.

Реализация проекта повысит надежность энергоснабжения Ахтубинска, а мощность присоединения летно-испытательного центра увеличится почти вдвое, до 21,6 МВт. "Это позволит завершить многоэтапную реконструкцию аэродрома, где проходит испытания российская военная авиационная техника", - добавили в "Россетях".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.