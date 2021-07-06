Индекс РТС снизился вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов во вторник вырос на 0,04% - до 3 884,3 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,18% - до 1 644,99 пункта.

Цены на нефть в течение дня снижались на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена. Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent падала на 3,24% - до $74,66 за баррель.

Доллар растет на 1,25% - до 74,37 рубля, евро - на 0,82%, до 87,87 рубля.

"Во внешних настроениях сегодня сохранялась осторожность в преддверии завтрашней публикации протокола июньского заседания ФРС США, который может содержать указания на возможные сроки сворачивания сверхмягкой ДКП. Тем временем страны ОПЕК+ не смогли достичь полного взаимопонимания по дальнейшим параметрам сделки по нефтедобыче", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Корпоративный сектор

В числе лидеров роста сегодня были акции "Газпрома".

"Компания не бронировала транзитные мощности на долгосрочных аукционах в понедельник - рынок отреагировал ростом цен на газ до общей коррекции на рынках после публикации данных о деловой активности в секторе услуг США. "Газпром" не бронировал дополнительные мощности, так как планирует участвовать в краткосрочных аукционах - более гибкое бронирование удобно для компании", - поясняет инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

Рынок 7 июля

По оценкам аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании "Фридом финанс" Александра Осина, целевые диапазоны закрытия торгов в среду для индекса Мосбиржи - 3860-3910 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,7-75,05 рубля и 87,35-88,65 рубля соответственно.