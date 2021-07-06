Калининград не информирован об интересе польской компании в инвестициях в Балтийскую АЭС

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области пока не располагают информацией о заинтересованности польской частной энергетической компании ZE PAK (комплекс электростанций Пятнув - Адамов - Конин) в инвестициях в завершение строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Заявление о заинтересованности ZE PAK в проекте распространил во вторник портал interia.pl.

"В правительстве Калининградской области нет информации о подобной инициативе польской компании", - сказал Лысков, добавив, что сам проект относится к ведению Росатома.

По данным портала interia.pl, ZE PAK делает ставку на отказ от угля в энергетике и поиск чистых источников энергии, рассматривая наряду с вариантом участия в строительстве с нуля атомной электростанции в Польше, которое продлится много лет, потенциальное участие в проекте уже строящейся в Калининградской области атомной электростанции, что дает возможность последующего создания энергетической связи с Польшей. Потенциальным партнером польской стороны, по неофициальный данным аналитического портала Polityka Insight, может стать венгерская энергетическая компания MVM (МВМ).

Балтийская АЭС

Сооружение Балтийской АЭС в Неманском районе Калининградской области началось в 2009 году в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией "Росатом" и правительством Калининградской области. Проект Балтийской АЭС в Калининградской области предполагал сооружение двух энергоблоков ВВЭР мощностью не менее 1 170 МВт каждый. Ввод первого энергоблока планировался на 2016 год, второго - на 2018 год.

Электроэнергию, вырабатываемую АЭС, планировалось экспортировать. Однако в 2014 году строительство станции было приостановлено в основном из-за необходимости поиска покупателя электроэнергии. Вместе с тем Росатом окончательно от проекта не отказывался и планировал пересмотреть его технические особенности. Кроме того, госкорпорация продолжала переговоры с европейскими компаниями о поставках электроэнергии с Балтийской АЭС.