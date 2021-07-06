УрФУ и Уральский институт управления РАНХиГС подготовят кадры для ТМК и группы "Синара"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский институт управления РАНХиГС займутся подготовкой кадров для центра бизнес-услуг, созданного Трубной металлургической компанией (ТМК) и группой "Синара". Соглашения были подписаны в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщила во вторник пресс-служба ТМК.

"ТМК договорилась с Институтом экономики и управления Уральского федерального университета (УрФУ) и с Уральским институтом управления - филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) о совместной подготовке кадров для единого многофункционального центра, созданного в Екатеринбурге для централизации административных бизнес-процессов ТМК и группы "Синара". Соответствующие соглашения о сотрудничестве были подписаны в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге", - заявили в компании.

Стороны будут организовывать стажировки студентов обоих вузов в центре бизнес-услуг (ЦБУ), проводить мероприятия для развития профессиональных компетенций учащихся, сопровождать студентов со стороны ЦБУ при подготовке курсовых и квалификационных работ.

"ТМК активно сотрудничает с образовательными учреждениями - мы вместе создаем программы обучения, организуем учебные полигоны на наших предприятиях, проводим стажировки, чтобы выпускники пришли к нам на работу мотивированными и подготовленными", - говорит гендиректор ТМК Игорь Корытько, его цитирует пресс-служба ТМК.

О центре

Гендиректор центра бизнес-услуг Денис Шипицын отмечает, что центр открылся в апреле 2021 года, в его сферу обслуживания входят около 70 организаций, в которых работают более 80 тыс. сотрудников.

"Центр призван вывести повторяющиеся вспомогательные бизнес-процессы по таким направлениям, как бухгалтерия, финансы, кадровый учет и юридическое сопровождение из контура отдельных предприятий и сконцентрировать их в единой структуре. Благодаря унификации процедур, стандартизации, применению передовых практик и упрощению документооборота эффективность работы административных служб значительно возрастет, что положительно скажется и на производственной деятельности ТМК и группы "Синара", - цитирует Шипицына пресс-служба ТМК.