Росатом готов к переговорам о сотрудничестве при строительстве Балтийской АЭС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росатом открыт к диалогу с потенциальными инвесторами в проект строительства Балтийской АЭС. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Рыночный интерес потенциальных инвесторов к проекту сегодня говорит о перспективах высокого спроса промышленности и населения на стабильный источник электроэнергии с предсказуемой стоимостью киловатт-часа. Госкорпорация "Росатом" остается открыта к диалогу с заинтересованными сторонами", - отметили в Росатоме.

Ранее сообщалось, что польская частная энергетическая компания ZE PAK подтвердила потенциальную заинтересованность в том, чтобы инвестировать в завершение строительства атомной электростанции в Калининградской области, делая ставку на отказ от угля в энергетике и поиск чистых источников энергии, в том числе атомной. Потенциальным партнером польской стороны, по неофициальным данным аналитического портала Polityka Insight, может стать венгерская энергетическая компания MVM - крупнейший производитель энергии в Венгрии и владелец АЭС "Пакш".

Росатом отмечает, что Балтийская АЭС поколения 3+ является перспективным региональным энергетическим проектом, способствующим удовлетворению спроса в базовом источнике электроэнергии без выбросов СО2, и, как следствие, реализации планов ЕС по декарбонизации экономики.

О станции

Сооружение Балтийской АЭС в Неманском районе Калининградской области началось в 2009 году в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией "Росатом" и правительством Калининградской области. Проект Балтийской АЭС в Калининградской области предполагал сооружение двух энергоблоков ВВЭР мощностью не менее 1 170 МВт каждый. Ввод первого энергоблока планировался на 2016 год, второго - на 2018 год.

Однако в 2014 году строительство станции было приостановлено в основном из-за необходимости поиска покупателя электроэнергии. Вместе с тем Росатом окончательно от проекта не отказывался и планировал пересмотреть его технические особенности. Кроме того, госкорпорация продолжала переговоры с европейскими компаниями о поставках электроэнергии с Балтийской АЭС.