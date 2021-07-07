Сельхозпредприятия Новосибирской области повысят рентабельность на 4% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Новосибирской области, где доля агропромышленного комплекса (АПК) занимает значительную роль в структуре экспорта, в 2021 году повысят средний уровень рентабельности чуть более чем на 4% - с 15,9 до 20%. Показатель обеспечит самоокупаемость, но не позволит хозяйствам вести более расширенное воспроизводство, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Общая рентабельность сельхозпроизводства в Новосибирской области за 2020 год с учетом субсидий составила 15,9%. По итогам 2021 года средний уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в регионе ожидается на уровне 20%. Достигнутый уровень рентабельности обеспечивает самоокупаемость, но лишь при условии его дальнейшего роста свыше 30% можно говорить о возможности осуществления процесса расширенного воспроизводства", - сказал он.

По словам министра, уровень рентабельности зависит в том числе от объема реализации и структуры продукции, ее себестоимости и средних цен. Для большинства видов производимого товара сельского хозяйства характерен существенный разрыв во времени между затратами ресурсов и получением продукции. В условиях инфляции цена на продукцию растет, но стоимость приобретаемых ресурсов растет еще быстрее.

При этом определяющим является уровень реализационных цен. Так, повышение цены на зерно на 31% позволило в 2020 году сформировать уровень рентабельности производства зерна в 39%. В то же время, несмотря на возросшие объемы производства молока, повышение цены на этот продукт примерно на 2% и рост себестоимости на 3,2% понизило рентабельность его производства с 32,6% в 2019 году до 30,8% в 2020 году.

Лещенко отметил, что также наблюдается разница в рентабельности производства в крестьянских, фермерских хозяйствах (КФХ) и крупных сельхозорганизациях. Согласно сводной отчетности, средняя рентабельность в КФХ составила 31,2% с учетом субсидий, при этом она колеблется от 3% до 109% в различных хозяйствах. Средняя рентабельность по сельхозорганизациям в 2020 году с учетом субсидий - 15,5%.

Для повышения уровня рентабельности в регионе продолжается техническая и технологическая модернизация отрасли, внедрение элементов цифровизации и роботизации сферы сельского хозяйства, сказал министр. Также оказываются меры господдержки, общий объем которой в 2020 году составил 3,47 млрд рублей, в том числе из средств областного бюджета - 1,9 млрд рублей. Значимой мерой, по словам министра, остается льготное кредитование по ставкам ниже годовой инфляции. В Новосибирской области объем привлеченных инвестиционных кредитов в 2020 году составил 2,8 млрд рублей, краткосрочных кредитов - 11,8 млрд рублей.

О динамике рентабельности

Лещенко отметил, что рентабельность сельскохозяйственного производства в регионе в последние годы растет. Так, выручка от реализации продукции АПК составила в 2020 году 62,4 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 9,1 млрд рублей. С прибылью завершило 2020 год 371 хозяйство, это 88% от общего количества действующих организаций. С убытком отработали 49 хозяйств. На протяжении нескольких лет наибольшее количество прибыльных хозяйств - в Купинском, Колыванском, Сузунском, Краснозерском районах, а наибольшее количество убыточных - в Кыштовском, Северном, Убинском, Венгеровском, Карасукском и Кочковском районах.