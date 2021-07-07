Сбербанк предоставил клиентам возможность сдавать карты на переработку в банкоматах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Клиенты Сбербанк а смогут сдать на утилизацию пластиковую карту с истекшим сроком действия в банкоматах кредитной организации. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

"В банкоматах Сбербанка появилась возможность сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат", - отмечается в сообщении.

На экране банкомата появится информация, что срок обслуживания карты истек, и предложение сдать ее на переработку, - на него нужно согласиться, после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат, чтобы сдать ее на переработку.

В настоящее время эта функция доступна на 10 тыс. устройствах Сбербанка, к концу 2021 года их число увеличится до 33 тыс. В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка.

По данным ЦБ, на начало апреля в РФ в обороте находится примерно 300 млн банковских карт, добавил заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев.

"Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором, предварительно разрезав на мелкие кусочки, чтобы скрыть информацию о владельце, - но в таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы", - указал он.