"Победа" вернула клиентам все средства за отмененные в апреле - мае 2020 года рейсы

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" вернул клиентам все средства за рейсы, отмененные в апреле - мае прошлого года. Всего было возвращено 985 млн рублей, сообщил журналистам официальный представитель компании.

"Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в июне 2021 года вернул клиентам 985 млн рублей на банковские карты за отмененные в апреле - мае 2020 года рейсы. Еще 1,5 млрд рублей клиенты "Победы" потратили в течение 2021 года на авиаперелеты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отмененных в связи с постановлением правительства РФ весной прошлого года", - сказал он.

Компания в пик пандемии отменила все рейсы в апреле - мае 2020 года. Тогда она вернула средства лишь в личный кабинет на сайте компании: при этом до 1 июня все желающие могли потратить эти средства на любые из возобновленных полетов. Если клиент решил не использовать эту возможность до 1 июня этого года, его средства вернулись на банковский счет.

При этом в прошлом году правительство легализовало использование ваучеров на авиабилеты: согласно его решению, российские авиакомпании в случае чрезвычайной ситуации получают право изменить условия договора авиаперевозки. Предполагается, что авиаперевозчик сможет предоставить авиабилет (с измененной датой, временем и маршрутом) в течение трех лет или вернуть стоимость билета пассажиру. Постановление распространяется только на авиабилеты, отмененные в связи с распространением коронавируса. Под действие документа попадают авиабилеты с датой вылета с 1 февраля 2020 года в Китай, с 18 марта - по всем остальным международным маршрутам и внутренним направлениям.

"Мы знаем, что правительством РФ разрешено вернуть "живые" деньги за отмененные рейсы в течение трех лет, но мы обещали нашим клиентам, что сделаем это в течение года. И я горжусь тем, что мы сумели сдержать свое слово даже в продолжающемся мировом кризисе с серьезными ограничениями для туризма", - сообщил генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков через своего официального представителя.

Всего из-за локдауна 2020 года "Победа" отменила около 14 000 рейсов, сообщили журналистам в компании.