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"Уральские авиалинии" открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Бургас

Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по воскресеньям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает с 25 июля прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Бургас (Болгария). Рейсы будут выполняться по воскресеньям, сообщается в среду в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Время вылета рейса U6-835 Екатеринбург - Бургас в 15:00; обратно - U6-836 Бургас - Екатеринбург - в 18:05",- уточняется в сообщении.

По данным с сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, в настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует.

На рейсы в Болгарию допускаются определенные категории пассажиров, в том числе граждане, у которых есть вид на жительство в этой стране, отмечается в сообщении авиакомпании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиаперевозчик эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.

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