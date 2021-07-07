Швейцария расширила санкции против Белоруссии

ЖЕНЕВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Швейцарии расширили санкции против Белоруссии, включив в них 78 физических лиц и семь организаций. Как сообщил в среду Государственный секретариат экономики (SECO), речь идет о замораживании счетов, если таковые обнаружатся, а также о запрете белорусским физическим лицам въезжать в страну или следовать транзитом.

Список подпавших под санкции лиц и организаций опубликован на сайте SECO. При этом, как пояснили в ведомстве, финансовые рестрикции, вступающие в силу в среду в 18:00 по местному времени (19:00 мск), предусматривают "замораживание авуаров и экономических ресурсов и запрет ими пользоваться", а также "обязательство заявлять о заблокированном имуществе". Кроме того, вводится запрет на поездки. Среди подпавших под санкции лиц - члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко, министры, судьи и члены парламента.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил 21 июня очередной пакет индивидуальных санкций в отношении Белоруссии, в который включены 86 физических и юридических лиц. Этот блок санкций разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Швейцария не является членом Евросоюза, но следует в фарватере его санкционной политики. Постановление о введении санкций в отношении Белоруссии было принято в Берне еще в июне 2006 года. С тех пор список модифицировался более 10 раз.