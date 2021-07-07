Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению зарплат пожарным в регионах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 30 августа ждет предложений правительства по софинансированию расходов на повышение зарплат пожарным в регионах.

Как говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прямой линии, кабмину следует "представить предложения, касающиеся софинансирования из средств федерального бюджета расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на оплату труда работников региональных подразделений пожарной охраны в субъектах РФ с высоким уровнем пожарной опасности, низкой плотностью населения и низким уровнем бюджетной обеспеченности, в целях доведения уровня оплаты труда работников региональных подразделений до уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в соответствующих субъектах РФ".

Во время прямой линии 30 июня к Путину поступило обращение из Забайкальского края по поводу низких зарплат пожарных региональных структур. Президент отметил, что работа у пожарных тяжелая и небезопасная, что должно быть соответствующим образом отмечено. Также Путин указал на проблему перетока кадров, которая может привести к нехватке необходимых работников в отдельных регионах. По словам главы государства, эти вопросы важно решать, особенно в сегодняшней ситуации с лесными пожарами.