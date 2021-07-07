Управделами президента получит около 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда около одного миллиарда рублей Управлению делами президента России на предупреждение распространения коронавируса и оказание медицинской помощи.

Как говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации, в 2021 году Управление делами президента РФ получит "бюджетные ассигнования в размере 999 801,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, включая организацию оказания медицинской помощи лицам, обслуживание которых возложено на Управление делами президента РФ".

При этом Управделами необходимо "осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2022 года".

Как уточнила в беседе с ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, на обеспечение профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Управление делами президента РФ, в частности, осуществляет медицинское обслуживание членов правительства, парламентариев, судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии РФ, руководства и аудиторов Счетной палаты, госслужащих Администрации президента РФ, аппарата кабинета министров, членов Российской академии наук, а также членов их семей.