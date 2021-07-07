Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в июне выросла в 175 раз

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в июне 2021 года составила 17,5 млрд рублей, что в 175 раз выше показателя того же месяца годом ранее. Прибыль кредитной организации по итогам перового полугодия составила 129,5 млрд рублей. Об этом журналистам в ходе телефонной конференции сообщил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

"По итогам первого полугодия 2021 года банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Прибыль составила за 6 месяцев по РСБУ 129,5 млрд рублей, отдельно за июнь - 17,5 млрд рублей. Увеличение [прибыли] за полугодие по сравнению с полугодием прошлого года - это в 2,5 раза. Июнь к июню - это вообще в 175 раз", - сказал он.

По словам Коваленко, совокупные активы банка по состоянию на 1 июля достигли 18,1 трлн рублей, что практически на 11% больше по сравнению с началом года.

Также главный бухгалтер ВТБ отметил рост общего кредитного портфеля и кредитного портфеля физлиц, в частности. Так, кредиты физлицам за первое полугодие выросли на 16,6% и достигли 3,8 трлн рублей. Суммарный кредитный портфель составил 12,6 трлн рублей.