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"Роснефть" в I полугодии более чем в два раза перевыполнила нормы продажи бензина на бирже

Компания реализовала на бирже 26% автобензинов при нормативе 11%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам первого полугодия более чем в два раза перевыполнила нормативы по реализации автобензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), говорится в сообщении компании.

Так, в первом полугодии "Роснефть" реализовала на бирже 26% автобензинов при нормативе 11%, продажи дизельного топлива составили 15% от производства при нормативе 7,5%.

В "Роснефти" отметили, что объемы моторного топлива, поставляемого компанией на биржу, традиционно значительно превышают установленные нормативы. "Роснефть" поставляет на внутренний рынок практически все производимые объемы бензина "Евро-5". Поставка моторных топлив на внутренний рынок является безусловным приоритетом НК "Роснефть", - указывается в сообщении.

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