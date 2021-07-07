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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20% для атомного реактора в Тегеране

Это нужно для производства топливных пластин

ТЕГЕРАН, 7 июля. /ТАСС/. Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении приступить к обогащению урана до 20% для производства топливных пластин, предназначенных для исследовательского атомного реактора в Тегеране. Об этом сообщил в среду иранский телеканал PressTV со ссылкой на заявление постоянного представителя Ирана при МАГАТЭ Казема Гарибадади.

"Топливные пластины из металлического урана - современный вид ядерного топлива, технологией производства которого обладают немногие страны, - цитирует телеканал Гарибадади. - Иран три года назад начал исследовательские работы в этом направлении. С применением новой технологии новые топливные пластины будут производиться с использованием обогащенного до 20% урана".

По словам Гарибадади, новая технология позволит также активнее и более эффективно использовать ядерную медицину.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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