Число заявок из Свердловской области на премию в области качества выросло почти вчетверо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Число заявок из Свердловской области на получение премии правительства РФ в области качества выросло за три года почти в четыре раза. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Роскачества по итогам международной промышленной выставки "Иннопром".

"В 2021 году на конкурс заявлено более 500 организаций, желающих провести такой анализ, а Свердловская область вошла в топ-6 регионов по количеству заявок на Премию. Если в 2019 году от Свердловской области на конкурс поступило 5 заявок, то в 2021 году их уже 18. А всего за 25-летнюю историю Премии от Свердловской области было получено 96 заявок (14 компаний становились лауреатами, шесть - дипломантами)", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в числе призеров разных лет - Северский трубный завод, Свердловский областной медицинский колледж, областной центр реабилитации инвалидов, завод Медсинтез, корпорация ВСМПО-Ависма и другие предприятия. В числе критериев - соответствие их инфраструктуры лучшим мировым практикам, эффективность процессов организации работы.

Премия Правительства Российской Федерации в области качества присуждается организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.