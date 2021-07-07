Производство автокомпонентов для семейства "К5" грузовиков "Камаз" откроют под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Производство автокомпонентов для нового семейства грузовых автомобилей "Камаз" - "К5" - создадут в III квартале этого года в Волгоградской области, на эти цели предприятие "ВАТИ-АВТО" получит господдержку от регионального Фонда развития промышленности (ФРП), сообщили журналистам в среду в пресс-службе областной администрации.

"По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, ООО "ВАТИ-АВТО" создает производство полного жизненного цикла - от получения гранул материала до отправки готовых автокомпонентов заказчику. В августе 2020 года волжское предприятие выиграло тендер ПАО "Камаз" на поставку девяти видов компонентов для серийной сборки нового семейства грузовиков "К5". Производимые изделия будут оригинальными запчастями для всех видов грузовых автомобилей "Камаз". Планируется, что новое производство запустят в третьем квартале этого года", - сказали в пресс-службе.

На эти цели волгоградский ФРП предоставил предприятию льготный займ на пять лет всего под 3% годовых в размере 19,5 млн рублей, общая стоимость инвестпроекта составляет 28,7 млн рублей. Предприятие направит заемные средства ФРП на приобретение технологического оборудования, на котором также можно будет производить детали для конвейеров предприятий Автоваз, УАЗ, ЗМЗ, Volkswagen, ПСМА рус. Кроме того, оснащение позволит наладить выпуск пластмассовых изделий для других отраслей промышленности, в том числе для сельского хозяйства. Выход нового предприятия на проектную мощность ожидается уже к концу года.

Сейчас компания "ВАТИ-АВТО" выпускает более 10 тыс. наименований автокомпонентов для тормозных систем, трансмиссии и двигателей автомобилей, а также уплотнительные и теплоизолирующие материалы для нефтегазовой промышленности, судостроения, металлургии, локомотивостроения, энергетики, ЖКХ и других отраслей. Предприятие активно развивается, осваивая новые рынки. В 2020 году на нем благодаря господдержке создали уникальную для России линию по выпуску комплектующих для систем отопления. Ранее такие детали отечественные производители радиаторов приобретали только за рубежом, уточнили в пресс-службе.

Для развития промышленности в Волгоградской области разработаны и эффективно используются механизмы федерального и местного ФРП: сумма привлеченных предприятиями займов с 2016 года по настоящее время составила почти 1,75 млрд рублей. Средства вложены в 20 инвестпроектов, которые реализовали 18 индустриальных организаций.