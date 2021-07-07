Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2021 год до $68,8 за баррель

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на 5,5% - с $65,2 до $68,8 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent во второй половине 2021 года составят в среднем $72 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent снизится до $66,6 за баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $65,9 за баррель в 2021 году и $62,97 в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США незначительно повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году - на 20 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году вырастут на 6 тыс. баррелей, до 11,85 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти

Страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти после июля в ответ на растущий уровень потребления в мире. "Мы прогнозируем, что ОПЕК и их партнеры в ОПЕК+ продолжат наращивать добычу нефти после июня в ответ на растущее мировое потребление", - говорится в отчете.

В ведомстве также считают, что страны ОПЕК+ не станут сокращать добычу на фоне потенциального роста производства в Иране и Венесуэле. При этом Минэнерго США допускает, что Иран в ближайшие несколько месяцев может нарастить добычу нефти, несмотря на сохраняющиеся американские санкции.

Министерская встреча ОПЕК+ была отменена 5 июля, а дата новой до сих пор не назначена. Это уже четвертый перенос встречи. Министры стран ОПЕК+ должны были еще 30 июня - 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года, однако трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.

Спор ближневосточных союзников носит принципиальный характер. Саудовская Аравия согласна на увеличение добычи нефти странами соглашения с августа до конца этого года на 2 млн б/с. Однако лидер ОПЕК считает, что этот вопрос должен идти в увязке с продлением действия соглашения до конца 2022 года. Сделка, заключенная в апреле 2020 года, действует до апреля 2022 года.

ОАЭ поддерживают увеличение добычи нефти до конца этого года, так как рынок находится в дефиците, но просит рассматривать это отдельно от вопроса по продлению соглашения после апреля 2022 года. В Абу-Даби не согласны на продление по текущим параметрам, где базовым уровнем отсечки, от которого считаются квоты, выступал октябрь 2018 года. Эмираты просят увеличить базовый уровень добычи для них с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с.