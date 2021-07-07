Индекс РТС снизился вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду вырос на 0,28% - до 3 895,1 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,22% - до 1 641,42 пункта.

Цены на нефть в течение дня снижались. Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent падала на 1,61% - до $73,33 за баррель.

Доллар растет на 0,47% - до 74,77 руб., евро - на 0,23%, до 88,23 руб.

"Российский рынок акций в среду двигался разнонаправленно. Волатильность нефтяных котировок остается повышенной в свете неопределенности с дальнейшими параметрами сделки ОПЕК+", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Корпоративный сектор

На российском рынке в лидерах сегодня находятся акции Headhunter и "Яндекс".

"Компании имеют фундаментально привлекательную инвестиционную историю для инвесторов. Headhunter является бенефициаром структурных изменений на российском рынке труда и цифровизации трудоустройства, а "Яндекс" также развивает новые цифровые направления", - поясняет главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Прогнозы

По оценкам аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании "Фридом финанс" Александра Осина, целевые диапазоны закрытия торгов в четверг для индекса Мосбиржи - 3 835-3 905 пунктов, для курсов доллара и евро - 74,3-75,5 руб. и 87,85-88,85 руб. соответственно. Эксперт связывает шансы снижения котировок российского фондового сегмента с ухудшением внешнего информационного фона.