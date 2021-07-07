В России стройматериалы подорожали на 12,5% за первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

В то же время цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%. Также, согласно данным Росстата, в июне плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 19,2%, доски обрезные - на 15,7%, металлочерепица - на 12,3%, еврошифер - на 6,8%, рубероид - на 5,7%, кирпич красный - на 4,6%, стекло оконное - на 3,7%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в России пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против ряда трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.