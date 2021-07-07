Минпромторг ожидает балансировки цен на стройматериалы на внутреннем рынке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минпромторг ожидает балансировки цен на строительные материалы на внутреннем рынке из-за снижения цен на внешних рынках. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"По данным Росстата, рост цен на отдельные виды стройматериалов (лесопромышленного комплекса) в июне оказался значительно выше среднего. Однако с учетом того, что на внешних рынках (США, Китай) цены начали снижение, по российским экспортным контрактам цены начали корректироваться. Мы ожидаем, что в дальнейшем это приведет к балансировке цен и на внутреннем рынке", - сообщает пресс-служба Минпромторга.

В министерстве также уточнили, что в России уже неделю взимается пошлина в 10% на пиломатериал влажностью свыше 22%, что должно сдержать рост цен на внутреннем рынке.

Согласно данным Росстата, опубликованным в среду, строительные материалы подорожали в России на 12,5% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%. Также, согласно данным Росстата, в июне плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 19,2%, доски обрезные - на 15,7%, металлочерепица - на 12,3%, еврошифер - на 6,8%, рубероид - на 5,7%, кирпич красный - на 4,6%, стекло оконное - на 3,7%.