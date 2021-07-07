Норвегия учредит Фонд климатических инвестиций

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июля. /ТАСС/. Норвегия учредит новый Фонд климатических инвестиций для помощи развивающимся странам в проектах по возобновляемой энергетике. Об этом сообщило в среду норвежское правительство.

"Правительство в течение пяти лет вложит 10 млрд норвежских крон (€976 млн) в новый фонд, который будет инвестировать в возобновляемую энергетику в развивающихся странах, чтобы способствовать снижению выбросов в атмосферу в этих государствах", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министр Норвегии Эрны Сульберг, "Фонд климатических инвестиций - это весомый вклад, чтобы приблизиться к выполнению Парижского соглашения по климату и глобальных целей в области устойчивого развития".

"Это выигрышное решение и с точки зрения климата, и с точки зрения повышения доступа к возобновляемой энергетике в странах, которые нуждаются в устойчивых решениях", - сказал норвежский министр по вопросам международного развития Даг Инге Ульстейн.

В фонд будет перечисляться по 2 млрд крон ежегодно в течение пяти лет, указали в кабмине. Финансирование будет поступать туда из госбюджета и из государственного инвестиционного фонда по ведению бизнеса в развивающихся странах.