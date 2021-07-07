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МЭР: риски подорожания сельхозпродукции продолжат влиять на мировые цены на удобрения

На рынках удобрений в первую неделю июля, как и в предыдущем месяце, цены преимущественно росли

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Риски подорожания сельхозпродукции и ограниченное предложение удобрений продолжат влиять на мировые цены на удобрения в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

"На среднесрочном горизонте на динамику цен [на удобрения] продолжит оказывать влияние высокая стоимость и риски дальнейшего подорожания сельхозпродукции, а также ограниченное предложение удобрений в мире", - говорится в обзоре.

Отмечается, что на рынках удобрений в первую неделю июля, как и в предыдущем месяце, цены преимущественно росли.

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