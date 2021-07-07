"Газпром" разместил евробонды объемом $1 млрд с купоном 3,5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Газпром" разместил десятилетние евробонды объемом $1 млрд по ставке купона 3,5%. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпромбанка" со ссылкой на первого вице-президента компании Дениса Шулакова.

"Этой сделкой "Газпром" смог подтвердить низкий уровень цены собственных заимствований в формате еврооблигаций и установить новую ликвидную точку на вторичной кривой своих еврооблигаций в долларах США", - пояснил Шулаков.

В пресс-службе уточнили, что компании удалось разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза, так как книга заявок превысила $2,8 млрд. В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов из Азии, США и Европы.