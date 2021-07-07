Кабмин обсудит соцподдержку жителей ЕАО и Хабаровского края, пострадавших от паводков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг обсудит выделение средств на соцподдержку граждан, жилье которых пострадало в 2020 году в результате паводков в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, такой пункт вынесен на повестку мероприятия.

Для этого планируется выделить в 2021 году средства из резервного фонда Минстрою России. Ведомство должно предоставить межбюджетные трансферты Хабаровскому краю и ЕАО на финансовое обеспечение мер по поддержке таких граждан.

"Проект распоряжения направлен на решение вопроса обеспечения социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области", - поясняется в материалах к заседанию.

В 2020 году паводок в этих регионах Дальнего Востока начался в августе из-за продолжительных дождей. Власти вводили режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня на территориях Хабаровского края и Еврейской автономии.

Развитие здравоохранение и образования

Помимо этого, кабмин в четверг обсудит распределение субсидий на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это необходимо из-за увеличения числа школьников.

"Проект распоряжения направлен на обеспечение строительства до конца 2024 года не менее 1,3 тыс. школ (с накопительным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств", - поясняется в материалах к заседанию.

На повестку также вынесен вопрос о выделении из резервного фонда средств Минпромторгу России на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для нужд регионов. "Принятие проекта распоряжения позволит обновить парк автомобилей скорой медицинской помощи в сельских поселениях, повысив эффективность оказания скорой медицинской помощи населению, а также позволит обновить парк школьных автобусов в субъектах Российской Федерации, улучшив транспортную доступность в сфере образования", - указывают в кабинете министров.