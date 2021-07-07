Крупные инвесторы получат льготу при аренде земли в Костромской области

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. Крупные инвесторы смогут получить льготу при аренде земельных участков в Костромской области, соответствующий закон подписал губернатор региона Сергей Ситников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, инвесторы смогут получать в аренду без проведения торгов, если объем вложений составит не менее 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее получить аренду на льготных условиях могли инвесторы при объеме вложений от 500 млн рублей. Как отмечает пресс-служба, вступление в силу нового закона будет способствовать улучшению инвестиционного климата.

По данным администрации региона, на территории Костромской области около 350 перспективных инвестиционных площадок.