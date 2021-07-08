Кабмин РФ 8 июля обсудит развитие минерально-сырьевой базы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг, 8 июля. Как сообщила пресс-служба правительства, на повестку дня вынесено пятнадцать вопросов, в том числе ряд поправок в федеральные законы и предложения по распределению субсидий.

Основным вопросом заседания станет развитие минерально-сырьевой базы Российской Федерации. В материалах к заседанию указывается, что основные цели и задачи по устойчивому обеспечению потребностей экономики таким сырьем определены Стратегией развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.

С 2013 года геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Помимо этого, кабмин обсудит вопросы совершенствования регулирования деятельности в области организации дорожного движения, исключения избыточных требований при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, тему присоединения к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года. Также на повестке дня вопрос об образовании оргкомитета по подготовке празднования 270-летия МГУ.

Деофшоризация

Министрам предстоит обсудить поправки в законопроект о развитии специальных административных районов (САР) и стимулировании деофшоризации.

Речь идет о поправках в законы о защите конкуренции и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"Законопроект направлен на стимулирование развития специальных административных районов и деофшоризацию российской экономики", - говорится в материалах кабмина.

Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ планирует до конца года подготовить законопроект о донастройке налогового режима в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. По его словам, поправки нацелены на повышение привлекательности налогового режима в САР и "расширение периметра" иностранных компаний, которые могут переезжать в САР.

Сельхозновации

Кроме того, кабмин рассмотрит законопроект, позволяющий фермерам продавать продукцию прямо в поле. Изменения предлагается внести в статью 19 федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и в ряд отдельных законодательных актов. Как уточнили в кабмине, "законопроектом крестьянские хозяйства и кооперативы наделяются правом на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащих им земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения". Таким образом, размещение нестационарных торговых объектов допускается на земельных участках, не относящихся к пашне, мелиорированным землям или особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям без нарушения почвенного слоя. То есть можно будет ставить, например, торговые палатки или же продавать продукцию в помещениях животноводческих хозяйств. В настоящий момент такая практика запрещена.

Правительство также обсудит выделение из своего резервного фонда субсидий российским банкам и АО "ДОМ.РФ" на реализацию проектов развития сельских территорий, что позволит повысить уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, а также улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях.

Соцподдержка дальневосточников

Среди тем для обсуждения и выделение средств на социальную поддержку граждан, жилье которых пострадало в 2020 году в результате паводков в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Для этого планируется выделить в 2021 году средства из резервного фонда Минстрою России. Ведомство должно предоставить межбюджетные трансферты Хабаровскому краю и ЕАО на финансовое обеспечение мер по поддержке таких граждан.

"Проект распоряжения направлен на решение вопроса обеспечения социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе - сентябре 2020 года на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области", - поясняется в материалах к заседанию.

В 2020 году паводок в этих регионах Дальнего Востока начался в августе из-за продолжительных дождей. Власти вводили режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня на территориях Хабаровского края и Еврейской автономии.

Также планируется принять решение о распределении иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год.

Развитие здравоохранение и образования

Министры на заседании в четверг обсудят распределение субсидий на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Это необходимо из-за увеличения числа школьников.

"Проект распоряжения направлен на обеспечение строительства до конца 2024 года не менее 1,3 тыс. школ (с накопительным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта "Образование" с привлечением внебюджетных средств", - поясняется в материалах к заседанию.

На повестку также вынесен вопрос о выделении из резервного фонда средств Минпромторгу России на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для нужд регионов. "Принятие проекта распоряжения позволит обновить парк автомобилей скорой медицинской помощи в сельских поселениях, повысив эффективность оказания скорой медицинской помощи населению, а также позволит обновить парк школьных автобусов в субъектах Российской Федерации, улучшив транспортную доступность в сфере образования", - указывают в кабинете министров.