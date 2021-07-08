Сенатор предложила ФОМС включить смертность в критерии оценки качества услуг медучреждений

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила письмо главе Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой с предложением включить смертность в критерии оценки качества оказания услуг в медицинской организации для учета при распределении средств по ОМС. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Рассмотрев представленный проект критериев распределения объемов оказания медицинской помощи по территориальным программам обязательного медицинского страхования, предлагаю дополнить его критерием, учитывающим результативность оказания медицинской помощи. Например, при выполнении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) это может быть количество беременностей (а возможно, и родов) к общему числу процедур ЭКО в медицинской организации", - говорится в письме.

"По иным видам медицинской помощи это может быть количество положительно достигнутых результатов либо смертность, что позволит ввести в критерии оценку качества оказания услуг в медицинской организации", - добавила Кусайко.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ранее разработал проект критериев распределения объемов медицинской помощи среди медучреждений в рамках ОМС. Среди критериев распределения средств ОМС предложены такие, как наличие возможности для проведения диспансеризации, лабораторных исследований, использования телемедицинских технологий, время оказания медицинской помощи в неотложной форме, в том числе на дому, укомплектованность медицинскими работниками. Кроме того, предлагается учитывать наличие электронной записи к врачу, уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, отсутствие от них обоснованных жалоб.

При оценке медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара будут оцениваться наличие в структуре организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь, отделения анестезиологии и реанимации, подразделений, проводящих инструментальные исследования, показатель рационального использования коечного фонда, территориальное расположение отделения, позволяющее обеспечить максимальную транспортную доступность для застрахованных лиц (не более 1 часа в пути). Время приезда к пациентам бригад скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова. При этом в документе есть оговорка, что власти региона могут установить и другое время для оценки работы скорой с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей субъекта.